'Fracasso não é uma opção', diz Guterres sobre mudanças climáticas no G20

Guterres pediu paz em Gaza, no Líbano e no Sudão. O secretário-geral defendeu o cessar-fogo nos diferentes confrontos e processos de negociação entre os países envolvidos nessas guerras.

Guterres defende reforma do Conselho de Segurança

Guterres disse que mudança no Conselho de Segurança da ONU é 'essencial'. Segundo ele, o órgão deixou de representar a diversidade do mundo. Ele destacou o fato de nenhum país africano ou de outra parte do Sul Global ser membro do grupo hoje.

A reforma do sistema multilateral é absolutamente indispensável para fazer frente aos desafios do nosso tempo.

António Guterres, no G20

Secretário-geral da ONU falou à imprensa na tarde de domingo (17), no centro de imprensa do encontro do G20. Espaço foi instalado ao lado Museu de Arte Moderna do Rio.

Lula e Guterres estiveram juntos neste sábado (16). O encontro aconteceu pela manhã. Na conversa, o presidente brasileiro defendeu a continuidade do G20 Social, painel criado por ele e dedicado a discutir questões relativas à redução das desigualdades e temas correlatos.