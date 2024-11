Macron na praia e 'torcida' para presidente da China: veja imagens do G20

O presidente da França, Emmanuel Macron, foi visto caminhando pelo calçadão de Copacabana nesse domingo (17), um dia antes da abertura do G20. Veja destaques da véspera e do primeiro dia do evento.

O que aconteceu

Cercado de seguranças, Macron falou com pessoas que estavam na praia. Em imagens publicadas nas redes sociais, é possível ver a movimentação em torno do francês, que parou para cumprimentar algumas pessoas ao lado da primeira-dama Brigitte Macron.

Segurança reforçada. Atiradores de elite foram vistos sobre prédios nos arredores do Museu de Arte Moderna, que recebe a reunião. O Aeroporto Santos Dumont foi fechado e soldados do Exército ajudam no esquema de segurança no Rio.