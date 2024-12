Risco de 'The Big One': terremoto nos EUA expõe falha de San Andreas

Um terremoto de magnitude 7 atingiu a Califórnia, nos EUA, na manhã desta quinta-feira (5) evidenciando os riscos associados à falha de San Andreas.

O que aconteceu

Após o sismo, alertas de tsunami foram emitidos, mas logo cancelados por autoridades locais. O tremor, registrado a 10 km de profundidade, teve epicentro a cerca de 100 km de Ferndale. Não há relatos de feridos ou de impacto em imóveis.

O evento reacendeu preocupações sobre a falha de San Andreas. Este sistema de falhas geológicas, que se estende por 1.300 km ao longo da Califórnia, é uma dos mais estudados do mundo devido ao seu potencial sísmico devastador. Ele marca o limite entre as placas tectônicas do Pacífico e da América do Norte.