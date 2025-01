Ataque a tiros em restaurante deixa ao menos 5 mortos em Montenegro

O tiroteio não foi causado por "conflitos entre grupos criminosos organizados", segundo os investigadores. As autoridades pediram que os moradores não saiam de casa.

A polícia de Montenegro enviou unidades especiais para a área do ataque. "Todas as unidades policiais disponíveis estão no local, realizando atividades dentro de sua jurisdição" para prender o suspeito, segundo as autoridades locais.

Tiroteios em massa são relativamente raros em Montenegro. Apesar disso, em 2022, 11 pessoas, incluindo duas crianças e um atirador, foram mortos em um tiroteio em massa no país, e outras seis ficaram feridas.

*Com Reuters e AFP