Satélite flagrou: o que se sabe sobre ponte entre Coreia do Norte e Rússia

A construção da ponte foi encomendada pela Rússia. O governo de Vladimir Putin contratou uma empresa local, a TonnelYuzhStroi, para fazer o desenho e a construção do projeto.

A expectativa é que ela fique pronta até o final de 2026. A ponte deve ter duas faixas para trânsito, segundo a agência russa Interfax.

Satélite apontou onde estaria suporte de futura ponte Imagem: Divulgação/SI Analytics

As obras devem ganhar força a partir do final de março. Isso porque a primavera chegará ao Hemisfério Norte, aumentando as temperaturas e facilitando o descongelamento do rio.

O acordo entre os governos foi assinado em junho do ano passado. O presidente norte-coreano Kim Jong-un e Putin se reuniram em Pyongyang para assinar o contrato em que concordavam com a construção da ponte. A ponte é um adendo a um acordo que já existia, de defesa mútua entre as nações, de acordo com o Korea Herald.

Para que vai servir?

A ponte pode ser usada para fazer a Coreia do Norte cooperar mais com a guerra na Ucrânia. Até o momento, o país já enviou 12 mil soldados para ajudar as tropas russas, apesar de os próprios governos não confirmarem, segundo a rádio Free Asia (RFA). A ponte poderia facilitar essa "troca" de militares e artilharia.