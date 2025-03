'Violentamente antiamericano': Brizola é citado em arquivos sobre Kennedy

Os Arquivos Nacionais dos Estados Unidos quebraram o sigilo e tornaram públicos documentos relacionados ao assassinato de John F. Kennedy, que presidiu o país de 1961 a 1963, ano em que foi morto. O Brasil e o ex-governador Leonel Brizola (1922-2004) são citados em alguns registros.

Por que Brizola é citado?

O político brasileiro estava envolvido na sucessão de poder no Brasil. Após a renúncia do presidente Jânio Quadros em agosto de 1961, Brizola —então governador do Rio Grande do Sul— passou a comandar esforços para a mudança no cargo, que foi assumido pelo seu cunhado João Goulart no mês seguinte. Jango, como era conhecido, foi deposto no golpe militar de 1964.

John Kennedy indagou sobre a possibilidade de derrubar Jango. Em uma reunião na Casa Branca, ele perguntou ao embaixador americano no Brasil, Lincoln Gordon, se os Estados Unidos poderiam "intervir militarmente" no país para depor o presidente João Goulart. A gravação veio à tona em 2014 no site Arquivos da Ditadura.