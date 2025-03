Contrabando de ovos supera o de drogas na fronteira dos EUA com o México

O Departamento de Agricultura dos EUA (USDA) anunciou um investimento de até US$ 1 bilhão (R$ 5,72 bilhões) para combater a alta dos preços, incluindo medidas de biossegurança em granjas. A importação não oficial de ovos é proibida devido ao risco de propagação de doenças. Do US$ 1 bilhão anunciado pela USDA, US$ 100 milhões (R$ 572 milhões) estão planejados para serem investidos em vacinas. Segundo a Associated Press, isso só não foi posto em prática antes devido à preocupação com as exportações de frango, que valem bilhões.

As vacinas contra a gripe aviária poderiam evitar o abate de milhões de frangos, impactando o preço dos ovos nos EUA. De um lado, produtores de ovos e perus, mais afetados pelo vírus, apoiam a vacinação. De outro, produtores de carne de frango temem impactos nas exportações. No meio disso tudo, fica o consumidor, que chega a pagar até US$ 6 (R$ 34,34) a dúzia dos ovos nos Estados Unidos.