Como são 'drones suicidas' equipados com IA que a Coreia do Norte criou

A habilidade de uma aeronave de alerta aéreo antecipado para vigilância mitiga alguns dos desafios do terreno e retornos de solo congestionados para rastrear aeronaves de voo baixo [como outros drones] e mísseis de cruzeiro. Trecho de relatório do Instituto Internacional de Estudos Estratégicos de Londres, em setembro

É possível que a Coreia do Norte "canibalize" mais de sua frota de carga para construir outras aeronaves de vigilância e drones. Kim estaria satisfeito com a performance dos drones com IA e aprovou planos de expandir a produção como parte de um plano nacional de longo prazo que mantém o país alinhado "às tendências de guerra moderna, em que a competição pelo uso de drones inteligentes como grande meio de poder militar vem sendo acelerada".

Kim Jong Un conduziu os testes das aeronaves de vigilância desconhecidas em local não identificado pela mídia estatal Imagem: KCNA/via REUTERS

Kim visitou o complexo de tecnologia de drones e um grupo de pesquisa em guerra eletrônica na quarta e ontem. Apesar de os próprios cientistas norte-coreanos estarem trabalhando nos projetos, o porta-voz do chefe de gabinete sul-coreano Lee Sung-Jun afirmou em coletiva acompanhada pela Reuters que a "Rússia pode ter tido algo a ver com o sistema interno e as peças" do desenvolvimento das aeronaves militares da Coreia do Norte.

A Rússia já forneceu mísseis antiaéreos e equipamento de defesa aérea não especificada à Coreia do Norte. Em contrapartida, os norte-coreanos enviaram tropas para apoio aos russos na guerra na Ucrânia em novembro. No mesmo mês, Kim já havia supervisionado demonstrações de drones que explodiam em impacto, segundo a agência Associated Press.