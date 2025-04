Homem que tentou jogar esposa de penhasco é acusado por ela de abuso sexual

Homem tentou empurrar esposa de penhasco no Havaí. O casal estava fazendo uma trilha na ilha de Oahu, quando Gerhardt pediu uma foto no topo de um penhasco. Arielle negou e foi atacada pelo marido, que tentou arremessá-la no abismo.

Sem conseguir, pegou uma pedra e bateu dez vezes contra a cabeça da vítima, antes de espetá-la com uma seringa. Ele fugiu após o crime, mas foi preso após algumas horas de buscas.

Arielle foi encaminhada para o hospital em estado crítico. Ela teve ferimentos no rosto e na cabeça.

Gerhardt Konig está preso sob fiança de 5 milhões de dólares (R$ 28,5 milhões). Ele deve responder por tentativa de homicídio de segundo grau, e já foi suspenso de várias instituições médicas onde trabalhava.

Em caso de violência, denuncie

Ao presenciar um episódio de agressão contra mulheres, ligue para 190 e denuncie.