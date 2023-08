Idalia, Paula, Sandy: escolha de nome de furacões tem ciclo e aposentadoria

O furacão Idalia chegou ontem aos Estados Unidos. Com ventos de mais de 200 km/h, o fenômeno deixou mais de 100 mil pessoas sem energia elétrica e causou ao menos duas mortes em sua passagem pela Flórida, de acordo com o The New York Times.

O Idalia é o terceiro furacão a atingir o estado norte-americano nos últimos 12 meses. Antes dele, a região foi afetada pelo Ian, em setembro de 2022, e pelo Nicole, em outubro. Nas redes sociais, alguns perfis questionaram a escolha do nome do evento meteorológico, decidido a partir de uma lista fixa controlada pela ONU.

Como funciona a escolha de nomes para furacões: