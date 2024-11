Casal de brasileiros acha coala em quarto na Austrália: 'Coisa mais fofa'

Fran Rufino com outro coala, em passeio na Austrália Imagem: Acervo pessoal

Pelo telefone, um funcionário do "Koala Recue" instruiu Fran e seu marido a retirarem o animal do quarto e colocá-lo no jardim do lado de fora. Assim, ele encontraria sozinho o caminho de casa —e foi o que aconteceu.

Antes de dormir, ela mandou um vídeo do encontro inesperado no grupo do bairro. No dia seguinte, uma rádio local já tinha entrado em contato pedindo uma entrevista.

"Ficamos conhecidos como o casal do coala. Já nos reconheceram em restaurante e perguntaram do bicho. É normal você achar várias coisas dentro de casa por aqui, de aranha a canguru, mas coala foi inusitado."

Em risco de extinção

Os coalas têm aparência fofa, mas, para conseguir se segurar em árvores e se locomover, contam com garras —que podem ferir pessoas que se aproximam e os assustam.