Anatel: Novo alerta de desastre por celular vai exigir interação do usuário

A Defesa Civil vai identificar uma região de risco e vai registrar essa campanha de uma mensagem, e o sistema vai entender quais antenas têm naquela região e disparar para todos os cidadãos simultaneamente que tenham cobertura 4g ou 5g e estejam ali naquela região. É uma solução que reage melhor para situações de emergência. Além disso, o conteúdo se sobrepõe ao que você estiver assistindo no celular. Então não se confunde, não entra em uma caixa de mensagem de SMS. Gustavo Santana Borges, superintendente da Anatel

Gustavo explica que será necessário o usuário interagir com o conteúdo. Assim, vai tomar conhecimento do alerta para poder voltar ao uso do aparelho. A ferramenta também já teve implementação por outras operadoras.

[A mensagem se] sobrepõe, por exemplo, a um vídeo que você esteja assistindo, ou uma rede social. Ela assume como principal conteúdo do celular e exige que você faça um X para que saia do seu terminal. Ela é bem mais desenvolvida para situações de alerta e emergência. Gustavo Santana Borges, superintendente da Anatel

É uma ferramenta que foi implementada pelas operadoras Claro, Tim e Vivo, já nas antenas do Brasil 4G e 5G, mas que agora existe uma necessidade de fazer uma implantação com testes com a população. Por isso a gente pretende iniciar com dez municípios para depois fazer uma expansão com os demais estados, priorizando aqueles que têm maior histórico de situação de emergência. Gustavo Santana Borges, superintendente da Anatel

Há a expectativa de que pelo menos as regiões Sul e Sudeste sejam capacitadas para ter o uso da ferramenta já em dezembro.