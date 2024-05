Exportação de soja para a China puxa desmatamento no Cerrado

Acelerada nas últimas duas décadas, a exportação de soja para a China tem estimulado a expansão do agronegócio no Cerrado, o bioma mais desmatado do Brasil em 2023.

O que aconteceu

Um relatório apontou ontem (28) que o Cerrado superou a Amazônia e se tornou o bioma mais desmatado do país. Segundo a rede Mapbiomas, autora do estudo, a região do Matopiba (Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia), dedicada ao agronegócio para exportação, concentrou 47% de todo o desmatamento registrado no Brasil no ano passado.

A expansão do agronegócio no Matopiba é estimulada pelo mercado internacional. Dados da plataforma Agrostat, do Ministério da Agricultura, apontam que os quatro estados da região mais que dobraram sua participação nas exportações do agro brasileiro. Em 2004, Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia respondiam juntos por 4,15% do valor exportado. No ano passado, a fatia foi de 9,6%.