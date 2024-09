Sol 'apocalíptico' e rio 'caminhável': o clima no Brasil em fotos chocantes

Poluição no topo do mundo

A falta de chuva e as altas temperaturas fizeram a poluição se acumular no horizonte, em São Paulo —a capital entrou em um ranking das maiores metrópoles com a pior qualidade do ar do mundo. No interior, um incêndio de grande proporções atingia nesta terça o Pico das Cabras, na divisa de Morungaba com Campinas. Também havia outros focos pela capital.

Incêndio em mata próxima ao bairro de Perus, margeando o Rodoanel em São Paulo Imagem: Danilo Verpa/Folhapress

Avenida Luiz Dumont Villares, na Parada Inglesa, com fuligem de poluição Imagem: Rubens Cavallari/Folhapress

Incêndio de grande proporções atinge Pico das Cabras, em foto de 10 de setembro Imagem: Leandro Ferreira/Estadão Conteúdo

Um rio 'caminhável' no Norte

O Rio Madeira bateu a meta histórica de estiagem, chegando a apenas 91 centímetros de profundidade. É a primeira vez na história que as águas ficaram com menos de um metro —imagens mostram pessoas caminhando onde antes havia água.