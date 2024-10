Como saber se o gato está ficando idoso? 8 sinais que ajudam os tutores

2. Sono cada vez mais pesado

Famosos por dormirem grande parte do dia, os gatos, com o envelhecimento, tendem a passar ainda mais tempo dormindo ou apresentam horários de sono irregulares. Tal mudança é natural, resultante da redução da energia e do metabolismo. Por isso, é essencial proporcionar um espaço tranquilo e confortável para que esses pets possam descansar confortavelmente.

3. Perda ou ganho de peso

Imagem: Getty Images/iStockphoto

Com a perda de massa muscular e o metabolismo desacelerado, é comum gatos mais velhos ganharem peso. Os tutores precisam adaptar a quantidade de calorias consumidas, as porções de ração e reduzir a quantidade de gordura na alimentação. Petiscos também devem ser reduzidos, para não interferir no apetite.

Por outro lado, problemas dentários, digestivos ou hormonais podem levar ao emagrecimento. Assim, procure oferecer uma dieta equilibrada e agende visitas regulares ao veterinário para acompanhar essas alterações.