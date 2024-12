Conhece? Este 'urso-gato' faz xixi com cheiro de pipoca com manteiga

Urso-gato asiático tem cheiro de pipoca com manteiga; binturongue Imagem: Wikimedia Commons

Os machos da espécie secretam mais essa substância, mas ela também foi encontrada na urina das fêmeas.

Na pipoca, o 2-AP é liberado no momento em que ouvimos os estouros, quando o calor inicia uma reação entre os açúcares e os aminoácidos dos grãos de milho. A dúvida era como os binturongues conseguiam liberar uma substância que precisava de tanto calor para ser produzida.

Segundo os cientistas, o odor aconteceria pelo do contato da urina do animal com bactérias e micro-organismos encontrados na pele, no pelo e no intestino da espécie. Como o bicho se agacha e cauda e pés acabam em contato com urina e fezes, há um processo de mistura e os micróbios prolongam o cheiro característico.

Urso-gato asiático tem cheiro de pipoca com manteiga; binturongue Imagem: Carolina Tiger Rescue/Facebook

O binturongue está em extinção, mas ainda pode ser encontrado em países como Malásia, Indonésia, Filipinas e Tailândia.