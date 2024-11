'Você também é feio e ninguém te dá paulada': alerta tenta proteger gambás

Nada de gases fedorentos

Ao contrário do que muitos pensam, o gambá brasileiro se diferencia um pouco do americano: ele não solta gases tão fedorentos, como é visto em filmes e desenhos. "O nosso tem uma urina forte, mas só", pontua Sales.

O cheiro da urina do gambá não é capaz de fazer mal ao ser humano. No entanto, não é recomendado o contato físico com ela —assim como também não é recomendado o contato com as excreções de nenhum outro animal.

O gambá não é nem um pouco perigoso. Ele se defende fazendo um rosnado, como o cachorro, mas ele raramente vai te atacar. Ele é um pouco cego durante o dia, enxerga melhor durante a noite. O rosnado se dá pela questão do movimento. Para avisar: 'Não vem, eu estou aqui'. Daniel Sales, guarda ambiental

Como se proteger sem agredir?

Os especialistas defendem que os gambás são animais que gostam de facilidades. Então, um jeito de mantê-los longe de casa é dificultando o acesso deles. "Gambá gosta muito de ração de gato, cachorro. Ele vai procurar o alimento que é fácil", pontua Sales.