Tigre anda 200 km para reencontrar antiga parceira e intriga pesquisadores

Separados na vida adulta por mais de 160 km. Separados por mais de 160 km, a estratégia visava aumentar a área de presença dos tigres na natureza.

Boris percorreu 193 km para encontrar Svetlaya. Em uma jornada impressionante, ele se reuniu com a antiga parceira em seu território natural.

Nascimento de filhotes. Seis meses após o reencontro, Svetlaya deu à luz uma ninhada, confirmando o sucesso do projeto de conservação.

Comportamento pode ter sido causado por memória afetiva

Comportamento não é comum. De acordo com o biólogo com experiência em bem-estar de animais em cativeiro, Kayron Passos, ouvido pelo UOL, os tigres não montam parcerias fixas e se aproximam apenas no momento do acasalamento.