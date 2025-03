Espécie de escorpião gigante com 125 milhões de anos é descoberta na China

Partes bucais do escorpião não foram encontradas. Por isso, novas descobertas de espécimes podem ajudar os pesquisadores a entenderem o papel do J. longchengi no ecossistema e na teia alimentar.

Se colocado no ambiente atual, ele pode se tornar um predador natural de muitos animais pequenos e pode até mesmo caçar filhotes de pequenos vertebrados Huang à agência de notícias estatal chinesa Xinhua

Fósseis de outros animais já foram encontrados em Johel Biota. Arqueólogos já descobriram partes de dinossauros, mamíferos, pássaros e insetos, demonstrando que o local possuía uma teia alimentar complexa.