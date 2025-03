Cobra-coral come cobra-de-duas-cabeças e vomita após estresse

O biólogo catarinense Christian Raboch Lempek fez o registro de um momento inusitado entre duas cobras. No vídeo, publicado nas redes sociais dele, uma cobra-coral aparece de "bucho cheio" e "gordinha". Depois, a serpente é resgatada e, devido ao estresse, vomita uma cobra-de-duas-cabeças. "A natureza é sinistra", escreveu o especialista. O registro foi publicado no último domingo.

Cobra pode comer cobra?

Sim, mas depende da espécie. A bióloga Daniella França, que estuda répteis há 17 anos, explica que existem espécies de serpentes, como a cobra-coral, que são especialistas em se alimentar de outros répteis com corpo serpentiforme (comprido e sem patas, mas não necessariamente uma serpente), como cobras e anfisbenas (um réptil parecido com uma cobra, mas que está mais próximo dos lagartos, como a própria cobra-de-duas-cabeças).