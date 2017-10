Manifestantes usam tomates em protesto contra Gilmar Mendes e Alexandre de Moraes em SP

Aloirio Mauricio/Fotoarena/Estadão Conteúdo Grupo de manifestantes espalham tomates contra o ministro do Supremo Tribunal Federal Gilmar Mendes na manhã deste sábado. No entanto, os tomates atingiram o carro de outra pessoa

O ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) Gilmar Mendes foi alvo de protestos em um seminário do qual participa neste sábado (28) em São Paulo.

Desde as 8h, manifestantes contrários ao ministro estiveram na frente do prédio do IDP (Instituto de Direito Público) paulista, onde acontece um evento sobre o papel do Judiciário na reforma política. Gilmar esteve acompanhado de seu colega de Supremo, o ministro Alexandre de Moraes.

Com um megafone, um manifestante usou mensagens gravadas para chamar Gilmar. Outros manifestantes levaram tomates para atirar no ministro, mas ele chegou sem ser notado por eles.

Os tomates acabaram lançados em um outro carro que os manifestantes acreditavam ser onde estava Moraes. O ministro, porém, chegou apenas pouco tempo depois ao episódio.

"Isso faz parte do jogo democrático", disse Gilmar ao chegar ao auditório do IDP ao comentar os protestos. Ele não comentou a discussão que teve, na quinta-feira (26), com o ministro Luís Roberto Barroso durante sessão no STF.

Aloisio Mauricio/Fotoarena/Estadão Conteúdo Os ministros do STF Gilmar Mendes e Alexandre de Moraes discutem a reforma política no IDP

Também houve confusão no auditório onde é realizado o evento antes do início do seminário.

Ainda sem os ministros na sala, a segurança havia pedido para uma espectadora, que portava três sacolas grandes, guardar seus pertences em uma sala. Ela se recusou e, após cerca de trinta minutos de discussão com os seguranças, foi retirada por agentes da PM (Polícia Militar).

Segundo a segurança, ela é uma manifestante que queria atrapalhar o evento. A mulher nega.

O evento, que começou com uma hora de atraso, também conta com a presença do secretário da Educação do Estado de São Paulo, José Renato Nalini. Gilmar e Moraes ainda não falaram.

Segundo protesto em menos de um mês

No último dia 9 de outubro, manifestantes também protestaram jogando tomates em frente ao prédio do Instituto de Direito Público de São Paulo. A entidade, que realiza um evento para lançar um curso de pós-graduação em Direito Eleitoral, tem o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) e presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) Gilmar Mendes como um de seus sócios. O ministro, vários políticos e especialistas ministram palestras sobre a reforma política durante o dia na faculdade.

Os manifestantes jogam tomates sobre a calçada, a pista e contra carros de participantes que chegam ao evento. Apesar da sujeira, não há registro de confusão.

A ação foi organizada pelo grupo 'Tomataço', que diz atuar em defesa da operação Lava Jato, das Forças Armadas e pela "renúncia de todos os políticos do país".