Após sofrer queda, Lewandowski é internado em hospital em São Paulo

Carlos Humberto - 22.jun.2016/SCO/STF O ministro do STF Ricardo Lewandowski

O ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) Ricardo Lewandowski está internado no Hospital Israelita Albert Einstein, na zona sul de São Paulo, desde o último sábado (28).

Segundo a assessoria do ministro, Lewandowski sofreu uma queda enquanto passeava com seus dois cachorros na capital paulista. Ele sofreu fraturas nas costelas e teria, ele mesmo, procurado atendimento no Albert Einstein, tendo sido internado para ficar em observação médica.

Ainda de acordo com a assessoria, o ministro encontra-se fora de perigo e recuperando-se da queda. A expectativa é de que Lewandowski tenha alta nesta semana.

A reportagem do UOL entrou em contato com a assessoria de imprensa do hospital para saber mais informações sobre o estado de saúde de Lewandowski, mas foi informada que todas as informações a respeito do caso estão a cargo da assessoria do STF.

Ricardo Lewandowski tem 69 anos e é integrante da Suprema Corte brasileira desde março de 2006, após ser indicado pelo então presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Foi presidente do STF entre 2014 e 2016, assim como do CNJ (Conselho Nacional de Justiça). Entre 2006 e 2012, foi presidente do TSE (Tribunal Superior Eleitoral).