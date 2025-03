Josias: Lula tira casquinha de pesadelo bolsonarista, mas deveria se conter

Nesse momento, preside a ação penal aberta contra Bolsonaro na Primeira Turma do Supremo o ministro Cristiano Zanin, que é ex-advogado do Lula. A partir de outubro, presidirá o julgamento o ministro Flávio Dino, amigo e ex-ministro da Justiça do Lula.

Os comentários do Lula não ajudam a apressar a prisão do Bolsonaro, muito previsível a esta altura, mas alimenta o oportunismo de um bolsonarismo que explora uma hipotética falta de isenção dos magistrados do Supremo. Josias de Souza, colunista do UOL

Para Josias, Lula deveria se pautar em sua própria história para ser mais cauteloso ao tratar da situação judicial de Bolsonaro.

Lula favorece o falatório. Bolsonaro já está inelegível e cada vez mais próximo da cadeia. Mal comparando, ele ficou em uma posição muito parecida com a do Lula em 2017. O presidente faria melhor se realçasse que passou por um processo e foi julgado injustamente, como ele diz.

Bolsonaro ensaia alternativas. O filho [Eduardo] já fugiu para os EUA, em um comportamento que pode ser mimetizado pelo pai, que já se escondeu por duas noites na embaixada da Hungria. Os processos são muito semelhantes. Ninguém imaginava que Lula, quando foi levado pela Polícia Federal para a prisão em Curitiba, anos depois subiria a rampa do Palácio do Planalto pela terceira vez.