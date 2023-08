Josias: CPI tratar golpista como lobo solitário é ideia absurda e temerária

No afã de preservar as Forças Armadas, a CPI flerta com o risco de poupar generais que integraram as fileiras daquilo que o Bolsonaro chamava de 'meu Exército'. Não se pode confundir a individualização de penas com uma caracterização dessa tentativa de golpe como algo solitário. É um plano coletivo que teve a anuência e o estímulo da cúpula do Exército. Josias de Souza, colunista do UOL

Caso Faustão: Fila de transplante é confiável e transparente, diz médica

A médica cardiologista Stéphanie Rizk ressaltou a confiança e a transparência da lista de transplantes no Brasil, em meio às dúvidas geradas pelo caso do apresentador Fausto Silva. Ela explicou que fatores como idade, altura, condição clínica e tipagem sanguínea, entre outros, podem fazer um paciente ter prioridade para receber o órgão

[A lista de transplante no Brasil] É um modelo reconhecido internacionalmente pela transparência e justiça. Felizmente, o fator econômico aqui não importa. A lista é transparente e todo mundo tem acesso a ela. Entre os médicos, todos sabem quais são as prioridades. É algo que realmente funciona e deve ser replicado em outros países. Stéphanie Rizk, médica cardiologista

Josias: Comandante do Exército vive realidade paradoxal para punir militares

Josias de Souza conversou com o general Tomás Paiva e revelou que o comandante do Exército enfrenta uma situação paradoxal para punir os militares que participaram dos atos golpistas. O colunista contou dois casos em que o oficial tem dificuldades para expulsar da corporação militares envolvidos em crimes como tráfico de drogas e sequestro relâmpago - tudo por conta da lentidão do processo.