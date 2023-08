Aras nega que tenha blindado empresários golpistas, após reportagem do UOL

Aras lhe disse que iria localizar o processo e, antes de qualquer manifestação nos autos, antecipou seu juízo ao empresário: "Se trata de mais um abuso do fulano".

A defesa de Meyer Nigri negou que ele tenha solicitado interferência no pedido de inquérito e disse que o empresário apenas "perguntou a opinião" de Aras sobre a investigação que iria tramitar na PGR.

Três semanas depois desse diálogo, a PGR pediu ao STF o trancamento da investigação aberta contra Nigri e outros empresários, além da anulação de uma operação de busca e apreensão já deflagrada pela PF por ordem do ministro Alexandre de Moraes.

A PF também identificou que Meyer Nigri montou uma rede de contatos dentro a PGR com o objetivo de tentar a "obtenção de proximidade e de facilidades" e usou a relação que tinha com Augusto Aras para lhe apresentar demandas privadas.

Ao analisar o celular de Meyer Nigri, apreendido em agosto do ano passado, a PF encontrou trocas de mensagens entre ele e Aras na defesa desses interesses. Também identificou diálogos do empresário com um assessor da PGR e um encontro com a vice-procuradora-geral da República, Lindôra Araújo.