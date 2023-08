Lula diz que irá a São Paulo e pede presença de Tarcísio

O presidente Lula (PT) afirmou que visitará São Paulo nas próximas semanas e convidou o governador do estado, Tarcísio de Freitas (Republicanos) para participar de agendas.

O que ele disse?

"Vamos tentar fazer o ato com a participação do governo do estado, se ele quiser participar. Se não quiser participar, a gente faz o ato do mesmo jeito", disse o presidente em transmissão ao vivo nas redes sociais, sem informar a data precisa em que irá para o estado paulista.