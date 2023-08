Raquel Lyra corrige placa que a identificava como 'governador' no Senado

A governadora de Pernambuco, Raquel Lyra (PSDB), publicou um vídeo corrigindo uma placa, no Senado, que a identificava como "governador".

O que aconteceu:

Raquel Lyra fez a correção manualmente, com uma caneta, e acrescentou a letra "a". "Engraçado que...pronto, depois a turma se acostuma", disse no vídeo. Ela estava em Brasília para participar de uma audiência pública acerca da Reforma Tributária em tramitação no Senado Federal.