Além do fim da escala 6x1: quais são as propostas da deputada Erika Hilton?

Entre as ideias do PL, estavam medidas como o pagamento de uma bolsa de qualificação profissional, condicionada à realização de um curso, e ações dos executivos federal e estadual para firmar convênios com entidades públicas e privadas, sem fins lucrativos, para ter vagas que priorizem a população em situação de rua.

Com algumas alterações no texto, o projeto virou a lei nº 14.821, em 16 de janeiro de 2024.

Gratuidade na retificação do nome de pessoas trans

Hilton apresentou um PL para que pessoas trans e travestis não precisem mais pagar para mudar o nome apresentado em seus documentos.

O valor da retificação chega até a R$ 1.500. Se aprovado, a ideia é que o projeto se chame "Respeito Tem Nome".

"Condicionar o direito ao próprio nome às condições financeiras é negar às pessoas trans e travestis pobres e marginalizadas o mínimo de direitos. E isso não pode continuar assim", disse a deputada em suas redes sociais, em outubro de 2023, ao anunciar a ideia.