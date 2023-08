Após manobra, CPI rejeita convocar Jair Renan para depor sobre criptomoedas

O deputado Cabo Gilberto (PL-PB) aproveitou o momento para pedir uma inversão de pauta, colocando em primeiro lugar o requerimento sobre o depoimento de Jair Renan. Com maioria, os bolsonaristas aprovaram a mudança e foi iniciada a votação, rejeitando a convocação. A votação foi simbólica.

Segundos depois de proclamado o resultado, Braga entrou na sala com um fone no ouvido e reclamou da inversão. Ele criticou a condução do presidente da CPI, Aureo Ribeiro (SD-RJ), afirmando que haveria um acordo para impedir a convocação de Jair Renan.

O presidente da comissão refutou a acusação e afirmou que a responsabilidade de estar na sala era do deputado que fez o pedido para depoimento. Ele disse que votou favoravelmente à convocação, assim como o relator, Ricardo Silva (PSD-SP).

As suspeitas sobre Jair Renan

O deputado Glauber Braga justificou o pedido dizendo que Jair Renan ajudou na captação de investidores ao postar um vídeo nas redes sociais. O beneficiado foi a empresa Myla, que atuava no ramo de criptomoedas.

Houve captação de R$ 266 mil nas primeiras 24 horas depois da publicação. Mas o empreendimento faliu menos de um mês depois da postagem.