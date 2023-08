Jurista: Atraso em julgar marco temporal acirra conflitos e aumenta mortes

A colunista explicou que a escolha de Lula por Daniela tem a ver com os planos do presidente para sua próxima indicação ao Supremo.

Pelas conversas que tive com Daniela, ela se mostrou bastante comprometida com a causa feminina. Para além de ser uma pessoa religiosa, ela tem perfil progressista, que vai agradar às minorias. É um perfil totalmente diferente do que vemos com Zanin, no STF, nas matérias de costumes. Não é à toa que Janja apoia Daniela, pois ela tem um perfil muito parecido com o da primeira-dama.

