Em outros casos, quando propriedades podem ser desalojadas, o poder público teria o dever de indenizar os ocupantes para que os indígenas ocupassem a área.

Em caráter reservado, integrantes do Supremo dizem que essa solução é a mais viável, com a análise das peculiaridades de cada caso. A maioria dos ministros estaria inclinada a adotar essa linha.

Mesmo com o acordo de bastidores, não há previsão de quando o julgamento será encerrado. Até agora, apenas três ministros votaram: além de Moraes, Edson Fachin, votou contra o marco temporal, e Nunes Marques, a favor. Na quarta-feira, a expectativa é que sejam apresentados mais dois votos: o de Rosa Weber e o de André Mendonça.

A tendência é que haja novo pedido de vista. Uma ala do STF prefere que o Congresso Nacional avance mais nas discussões, para que a Corte não seja acusada de ativismo judicial. Tramita no Congresso uma PEC que engessa as demarcações indígenas. Ou seja: se o Supremo não decidir antes dos parlamentares, a chance de derrota para os povos originários é maior.