Datafolha: Líder, Boulos fala em mudança; Nunes diz que campanha é em 2024

A pesquisa Datafolha mostra que São Paulo quer mudança. Que mesmo R$380 milhões gastos em publicidade não escondem o abandono da cidade. Será uma honra poder representar essa alternativa de mudança no próximo ano. Vamos devolver São Paulo ao seu povo! -- Guilherme Boulos (@GuilhermeBoulos) August 31, 2023

Já o atual prefeito, Ricardo Nunes (MDB), disse que a campanha eleitoral começa "apenas no ano que vem" e que há "muito trabalho pela frente".

"Focamos nas questões administrativas e financeiras e só com as finanças totalmente equilibradas tem sido possível realizar grandes mudanças positivas que a cidade está conquistando", escreveu no X, antigo Twitter.