Advogado de Bolsonaro defende que silêncio na PF seguiu tese da PGR

O advogado do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), Fabio Wajngarten, afirmou que o silêncio dele, do ex-chefe do Executivo e da ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro na PF segue tese da PGR de que investigação sobre as joias deve ir para a 1ª instância.

O que aconteceu

A defesa afirmou que eles estão dispostos a contribuir com a apuração, desde que no "foro competente". "No caso, nos termos do titular da ação penal, a Douta Procuradoria Geral da República, que já se manifestou que o STF não é a esfera jurídica própria", escreveu Wajngarten nas redes sociais.