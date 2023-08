Michelle treina luta antes de depoimento à PF e fala em 'porradas da vida'

A defesa afirmou que eles "optam por adotar a prerrogativa do silêncio no tocante aos fatos", em petição apresentada à corporação.

O argumento é que a PGR (Procuradoria-Geral da República) opinou que o caso não deveria tramitar no STF (Supremo Tribunal Federal) e, por isso, Bolsonaro e Michelle só prestarão esclarecimentos no juízo competente, disse a defesa.