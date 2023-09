Grupo político ligado a ministro é acusado de perseguir rivais no Maranhão

Na publicação, Oliveira citou o ministro, o presidente Lula e até a primeira-dama Janja.

Tenta viver numa sociedade bem, senhor, é tão bom. Que uma hora ou outra, tu vai achar para ti. Tu vai achar e vai ser bem pregado para ti

Servidor municipal, em mensagem de áudio enviada a Oliveira

Fora de Vitorino desde maio, Oliveira afirma que foi alvo de outras ameaças feitas pelo mesmo servidor. Em boletim de ocorrência registrado em 28 de julho, o blogueiro informa que o homem enviou mensagens com informações sobre a rotina de seus pais.

Denúncia de ameaça foi arquivada porque vítima se mudou da cidade — o que não é comum. Oliveira registrou boletim de ocorrência em 29 de março. Três meses depois, o Ministério Público do Maranhão arquivou o caso, com argumento de que o blogueiro não morava mais em Vitorino e que o servidor foi movido por "inconformismo momentâneo".

Verifico parecer ter a vítima se retratado da representação outrora oferecida, haja vista que mudou de endereço sem informar o novo endereço. Além disso, [o servidor], pelo que consta dos autos, não tinha a intenção de concretizar qualquer ameaça, tendo gravado os áudios em momento de inconformismo momentâneo

Ministério Público do Maranhão, no pedido de arquivamento do caso

Irmã de ministro foi afastada do cargo na sexta (1º. Luanna foi alvo de busca e apreensão por conta de suspeitas de desvios de verbas da Codevasf (Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba) para empreiteiras.