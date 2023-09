A Polícia Federal cumpre mandados de busca e apreensão na manhã de hoje para apurar suspeitas de corrupção envolvendo o ministro das Comunicações, Juscelino Filho (União Brasil-MA).

A PF suspeita que o ministro desviou emendas parlamentares por meio da estatal Codevasf (Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba) destinadas à Prefeitura de Vitorino Freire (MA), onde sua irmã Luanna Rezende (União Brasil) é prefeita. Ela é um dos alvos das buscas e também foi afastada de seu cargo.

É a primeira operação da PF sob o governo do presidente Lula que atinge um membro do primeiro escalão. Os fatos sob investigação ocorreram quando ele era deputado federal. São cumpridos doze mandados de busca e apreensão em municípios do Maranhão. A operação foi batizada de Benesse.