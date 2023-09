A prefeita foi alvo de busca e apreensão e afastada do cargo na operação deflagrada nesta sexta. A PF cumpriu doze mandados de busca contra aliados de Juscelino no Maranhão. O ministro Luís Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal (STF), entretanto, não autorizou o cumprimento de buscas nos endereços de Juscelino Filho. Após a realização das buscas, o ministro autorizou as defesas dos investigados a ter acesso ao material da investigação.

Como funcionava o esquema:

As apurações detectaram três formas de repasse dos pagamentos de propina destinados ao ministro.

A primeira delas foi por meio de uma empresa ligada ao ministro. De acordo com as investigações, Juscelino Filho indicou ao empresário uma empresa comandada por um laranja para receber os pagamentos de propina.

Essa empresa seria a Arco Construções e Incorporações, que formalmente pertence a Antônio Tito Salém Soares, marido de uma ex-funcionária de Juscelino. A PF apontou que ele é um testa-de-ferro do ministro no comando da empresa. Essa empresa teria sido subcontratada pela Construservice para escoar os recursos ilícitos.

A investigação também detectou transferências bancárias para terceiros, que teriam sido indicados por Juscelino Filho para o recebimento de propina.

Há, por último, suspeitas de pagamentos em dinheiro vivo para o ministro.

Nos diálogos, Juscelino orientou Barros Costa a procurar uma empresa de consultoria ligada à prefeitura de Vitorino Freire para viabilizar a fraude na licitação que beneficiaria o empresário.

A PF também encontrou registros de que o edital de licitação da prefeitura foi montado em conjunto com a equipe de Barros Costa. Seus funcionários orientaram a inclusão de itens e a subcontratação, que seria necessária para o repasse da propina.

Outro lado

A defesa do ministro afirmou, em nota, que sua atuação "tem sido pautada pelo interesse público e atendimento da população". "É importante ressaltar que Juscelino Filho não foi alvo de buscas e que o inquérito servirá justamente para esclarecer os fatos e demonstrar que não houve qualquer irregularidade. Emendas parlamentares, vale dizer, são instrumentos legítimos e democráticos do Congresso Nacional e Juscelino Filho segue à disposição, como sempre esteve, para prestar esclarecimentos às autoridades", afirmam os advogados Ticiano Figueiredo e Pedro Ivo Velloso.