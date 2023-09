'Não vamos permitir', diz Dino sobre repetição do 8/1 no 7 de Setembro

Para ele, se houver alguma manifestação golpista, será algo "residual".

Pode haver alguém que eventualmente resolva protestar, e a gente frisa que a liberdade de expressão protege a manifestação pacífica. Se houver uma pessoa que proteste pacificamente, é claro que ela está no exercício regular do direito. Mas nós não vamos permitir que haja repetição dos terríveis de 8 de janeiro nessa ação com os estados.

Flávio Dino, ministro da Justiça e Segurança Pública

A declaração de Dino foi dada durante o evento de lançamento do Programa de Ação na Segurança (PAS) e o Programa Nacional de Segurança Pública com Cidadania (Pronasci 2), em Vitória, no Espírito Santo.

Governo Lula quer desvincular 7 de Setembro de Bolsonaro

O governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) busca quebrar a associação entre símbolos nacionais e o apoio ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

Na gestão passada, Bolsonaro usou a data como manifestação de endosso ao governo dele. O ex-chefe do Executivo convocava aliados a comparecerem ostentando símbolos como camisetas e bandeiras verdes e amarelas. Os objetos tinham o rosto e alusões à campanha do então presidente.