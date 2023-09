Maierovitch: Coisa de ditadura, voto secreto no STF é pauta antidemocrática

O colunista do UOL Wálter Maierovitch criticou no UOL News a ideia do presidente Lula (PT) de que os votos dos ministros do STF (Supremo Tribunal Federal) sejam secretos.

Lula defendeu a ideia para evitar animosidade contra ministros. "Se eu pudesse dar um conselho, é o seguinte: a sociedade não precisa saber como vota um ministro da Suprema Corte. Acho que o cara tem que votar e ninguém precisa saber".