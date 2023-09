Leite e Trigueiro batem boca sobre tragédia no RS: 'Não apertamos botão'

Então, Trigueiro "confessou" o espanto de ouvir o gestor estadual se surpreender com os modelos matemáticos. O jornalista da GloboNews destacou que o mesmo discurso seria utilizado por outros políticos, mesmo com situações semelhantes se repetindo há anos.

O jornalista foi interrompido pelo governador, que afirmou que o comentarista mostrou "falta de empatia" com o estado. O político comentou ter indignação com as mudanças climáticas, mas disse que a gestão está fazendo todo o esforço para salvar as pessoas. O psdbista ainda destacou que a questão trazida seria apenas sobre chover mais do que a previsão climática feita por modelos matemáticos.

É claro que sempre tem mais o que fazer. É claro que tem que aperfeiçoar, mas nós estamos aqui trabalhando, tentando salvar vidas, tentando reestabelecer a ordem aqui nessas cidades enquanto tu estás comentando as coisas. É o teu papel como comentarista fazer a cobrança, mas estamos fazendo o trabalho para salvar as vidas dessas pessoas, e não apenas fazer críticas e apontar e dizer e falar para um e para outro. (...) Estamos fazendo todo um esforço de transição energética, mas a gente não aperta um botão e resolve as coisas da noite para o dia.

Eduardo Leite, governador do RS

Na sequência, o governador ainda questionou se o jornalista queria colocar a culpa nele porque citou os modelos matemáticos. Trigueiro disse que cobre o assunto há 30 anos, citando os casos de Petrópolis, na região serrana do Rio em 2011, e Brumadinho.

Quando ocorre um evento dessa escala, dessa ordem de grandeza de tanta dor e sofrimento, é nosso dever fazer perguntas. É o meu ofício. A pergunta que eu lhe fiz não remete a apertar botões. [Leite interrompe] Só um pouquinho, só um pouquinho. Eu lhe ouvi, eu preciso dizer. Eu falei de cultura de prevenção, que não necessariamente se resolve apertando botão em quatro anos. (...) Não estou culpando ninguém.

André Trigueiro, jornalista

Leite disse que ainda bem que estamos na era digital porque tem um registro mostrando que o jornalista não fez uma pergunta, mas um comentário. Trigueiro rebate afirmando que o governador não deveria se vitimizar, o que é negado pelo psbista.