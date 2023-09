7 de Setembro reconcilia lulistas com verde-amarelo

Funcionário de uma escola de Brasília, ele queria mostrar que o presidente tem apoio, porque se diz muito incomodado com a narrativa de que apenas Bolsonaro leva gente para as ruas. Veio por isso à cerimônia, para ver o primeiro desfile de sua vida.

Antes, Francisco havia participado na condição de militar, quando serviu na Aeronáutica. Ele permaneceu o tempo todo perto de pessoas de verde e amarelo e não foi incomodado.

Cosme Passos Salvador foi de camiseta amarela e boné onde se lia Lula Imagem: Felipe Pereira/UOL

Cosme Passos Salvador, 23, botou um boné onde se lia Lula. Chegou cedo para pegar um bom lugar e vibrou quando o presidente apareceu no telão.

Nas entradas para as arquibancadas, eram distribuídos bandeiras e bonés, que foram preferidos pelas crianças. Confeccionados com as cores do Brasil, eles tinham o logo do Banco do Brasil.

Na arquibancada, também com menos gente, houve gritos de "Lula" e "democracia". Durante os hinos, as pessoas cantaram "olê, olê, olá, Lula". Alguns integrantes das escolas no desfile passaram por Lula fazendo um coração e o L com as mãos.