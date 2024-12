Além de Braga Netto: Brasil já teve miliares presos antes da democracia

Anos depois, foi acusado de conspirar contra o governo de Epitácio Pessoa (presidente de 1919 a 1922), depois de a oposição questionar o resultado eleitoral que consagrou a vitória de Artur Bernardes na disputa pela presidência, em 1922. Fonseca morreu em Petrópolis (RJ) em 9 de setembro de 1923.

1955 - Generais Alcides Etchegoyen e Fiúza de Castro

Naquele ano, uma parte das Forças Armadas envolveu-se na articulação para impedir a posse do então presidente eleito Juscelino Kubitschek e seu vice João Goulart. Os dois generais foram detidos: Etchegoyen ficou internado no hospital militar e Fiúza confinado no gabinete do marechal Lott.

1956 - General Juarez Távora

General Juarez Távora discursa em comício em São Paulo (SP), em setembro de 1955 Imagem: Folhapress

Em 1956, o ministro de Guerra, general Henrique Teixeira Lott, decretou a prisão domiciliar do general Juarez Távora por 48 horas. A punição aconteceu porque o militar transgrediu a proibição de pronunciamentos políticos por parte de oficiais das Forças Armadas.