TSE tem 2 votos para rejeitar recurso de Deltan contra cassação do mandato

O ministro do TSE (Tribunal Superior Eleitoral) Benedito Gonçalves votou pela rejeição de um recurso apresentado pela defesa do ex-deputado Deltan Dallagnol (Podemos-PR) contra a decisão da corte que cassou por unanimidade o mandato dele.

O que aconteceu:

O julgamento começou hoje no plenário virtual e vai até o dia 14. Nesta modalidade, os ministros inserem os votos no sistema eletrônico do TSE.