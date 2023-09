Escanteados, bolsonaristas querem centrão na presidência do Senado

O desafio será unificar a oposição em torno de um único nome. Isso porque o grupo é composto por bolsonaristas mais radicais e uma ala mais pragmática e que dialoga com o centrão.

Na avaliação de outro senador, Marinho tem habilidade política para negociar com as bancadas, mas a proximidade com o ex-presidente poderia afastar parte do centrão, que quer espaço no governo Lula. Seria o mesmo caso de Tereza Cristina (PP-MS), ex-ministra da Agricultura de Bolsonaro.

Por isso, não é descartada a possibilidade de emplacar alguém de um partido de centro que não seja aliado do Palácio do Planalto, mas também não seja bolsonarista. Cresce a tese de prosperar a candidatura de um senador "independente".

Além de Marinho, são apontados como possíveis pré-candidatos Davi Alcolumbre (União-AP), Renan Calheiros (MDB-AL) e Eliziane Gama (PSD-MA).