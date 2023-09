Lula cita Chile e diz que é dia de repudiar qualquer tentativa de golpe

"O golpe comandado por Pinochet mergulhou o país numa ditadura de 17 anos de tortura e morte. Allende foi sua primeira vítima, pelo "crime" de tentar fazer do Chile um país mais desenvolvido e mais justo", escreveu Lula no X (antigo Twitter).

O presidente enviou um "abraço fraterno" aos chilenos e lembrou o discurso de Allende, então presidente do Chile: "Como disse Allende, em seu último discurso, no palácio de La Moneda: 'A história é nossa, e os povos a fazem'."

Hoje é dia de celebrar a democracia, homenagear Allende e repudiar qualquer tentativa de golpe - no Chile, no Brasil, na América do Sul, no mundo. E juntos fazermos a nossa história. Uma história de liberdade, de combate à fome e de luta contra todas as formas de desigualdade.

Presidente Lula