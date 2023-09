Após acordo com PP, governo turbina pasta do Esporte com verba de apostas

A parte de regulamentação das empresas seguirá com o Ministério da Fazenda. Está previsto que a pasta ganhe uma Secretaria de Taxação de Apostas Esportivas, para coordenar a cobrança de 18% sobre as empresas, chamadas bets, que até então não eram taxadas.

Esta nova área também ficará responsável em ajudar na gestão dos 3% de arrecadação destinados ao Esporte. O cálculo está previsto na MP das Apostas Esportivas, que deverá ser votada na Câmara dos Deputados nesta semana.

Mudança para integrar o PP

O incremento na pasta já era esperado: foi parte do acordo com o Planalto para que o PP, antes reticente, aceitasse a pasta. O partido do presidente da Câmara, Arthur Lira (AL), queria um ministério "mais robusto", como Desenvolvimento Social, mas acabou aceitando Esporte após meses de negociação.

Veio a proposta e nós temos acordo da criação de uma estrutura do Ministério do Esporte -- a ser definida nos detalhes --de acompanhamento desse tema das apostas. Tanto acompanhamento da arrecadação dos recursos que já são destinados, mas acompanhamento do desempenho esportivo, da integridade dessa relação de apostas com a questão esportiva. Existem denúncias que apareceram... Então, o ministério do Esporte tem um papel muito importante de acompanhar isso.

Alexandre Padilha, ministro das Relações Institucionais

Não foi detalhado o tamanho dessa estrutura e nem como deverá funcionar. Isso ficará a cargo do novo ministro André Fufuca (PP-MA), com posse prevista para amanhã, que entra no lugar da ex-jogadora de vôlei Ana Moser.