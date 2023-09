Ana Moser: Direita tenta diminuir capacidade de mulheres do governo Lula

A ex-ministra do Esporte Ana Moser comentou no UOL News que a direita tem as mulheres como alvo no governo Lula (PT) ao falar sobre os ataques que a primeira-dama Janja da Silva sofre nas redes sociais.

Ela [Janja] tem uma figura muito mais a frente em termos de imagem e visibilidade, um alvo maior ainda desse assédio, essa violência, essa misoginia que é uma característica da nossa sociedade, assim como racismo e as populações indígenas. A sociedade brasileira tem essas questões que se manifestam de várias maneiras.