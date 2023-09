Lula dá posse a ministros do centrão em evento fechado e irrita Lira

A interlocutores e líderes, Lira tem questionado a decisão. Para o líder do centrão, um dos articuladores da mudanças, não faz sentido empossar três ministros de estado em um gabinete, sem as pompas que os parlamentares esperavam.

Fufuca e Silvinho foram alçados aos cargos pelo centrão durante a minirreforma ministerial anunciada na semana passada. Seus partidos, PP e Republicanos, tinham a expectativa de que Lula organizaria uma cerimônia semelhante à oferecida ao ministro Celso Sabino (Turismo), em agosto, que contou com a presença de Lira.

Posse discreta

Oficialmente, o Planalto nem chega em falar em posse. Na agenda de Lula, consta apenas uma reunião com os três ministros, mas os familiares e líderes partidários foram convidados para a formalidade. As cerimônias de transmissão de cargo ocorrerão nos respectivos ministérios, ainda nesta tarde, porém sem a presença do chefe.

Para os parlamentares, o gesto foi considerado um "erro" por parte do presidente. Segundo o UOL apurou, depois que a agenda presidencial foi divulgada, no final da noite de ontem (12), as lideranças do centrão mostraram descontentamento publicamente na Câmara dos Deputados.

Como na política tudo é simbólico, oferecer um evento "menor" seria um desprestígio, se considerar ainda que são dois novos ministros de dois novos partidos. Em julho, Sabino teve direito a discurso, presença de Lula, Lira e do vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB).