Advogado de 2º réu do 8/1 ataca Moraes, que rebate: 'Patético, medíocre'

Eu jamais disse que eleição não se ganha, se toma. Essa é mais uma fraude que se pratica online.

Roberto Barroso, ministro do Supremo

Quem é o segundo réu

Thiago de Assis Mathar, 43, é de São José do Rio Preto (SP). Ele foi detido pela PM no Palácio do Planalto e alegou, em depoimento, que foi para o ato com a intenção de promover manifestação pacífica.

Mathar também disse que não participou da depredação e que entrou no Planalto para se proteger de "bombas e tiros" disparados pela polícia durante os atos. Ele confessou que estendeu cortinas dentro da sede do Executivo para "ajudar" mulheres de idade. "Nossa caravana era para um Brasil melhor", afirmou.

A defesa sustenta que não houve individualização da conduta de Mathar e que o Supremo não deveria dar a mesma pena a quem quebrou um relógio, por exemplo.

"Não tem imagem de nada. Não imagem sequer do Thiago Mattar ao lado de quem estava depredando. Ele estava dentro do Palácio do Planalto, cuidando de outras pessoas", disse Kattwinkel.