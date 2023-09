Ideia era causar caos para Bolsonaro continuar no poder, diz hacker à CPI

Delgatti disse acreditar que plano para descredibilizar a Justiça tem relação com os atos golpistas de 8 de janeiro. O hacker contou à CPI do mesmo assunto no Congresso Nacional, em 17 de agosto, que Bolsonaro e a deputada federal Carla Zambelli (PL-SP) pediram que ele invadisse sistemas para mostrar que as urnas eram vulneráveis.

Ele também afirmou ter sido "cooptado" por Zambelli e Bolsonaro. "Fui cooptado pela deputada Carla Zambelli, onde (sic) recebi proposta para cometer irregularidades. Fui cooptado pelo ex-presidente em proposta semelhante à da Carla Zambelli", declarou.

Programador disse ter certeza que políticos não serão responsabilizados. "Reivindiquem o compartilhamento dos meus depoimentos já prestados, pois nada mais tenho a esclarecer. Só posso fazer mais provas contra a minha pessoa e outras, que não serão responsabilizadas, com certeza".

Hacker confessou ter sido autor de invasão ao sistema do CNJ (Conselho Nacional de Justiça) em janeiro deste ano, e que expediu um mandado falso de prisão contra Alexandre de Moraes assinado pelo próprio ministro do STF para "mostrar que o sistema era vulnerável".

O programador está preso desde junho. Ele depõe da prisão à CPI do DF por meio de videoconferência.

No início da sessão, Delgatti mostrou que estava algemado. O presidente da comissão, o deputado distrital Chico Vigilante (PT) pediu à equipe da penitenciária que retirasse o item.